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Семин оценил шансы Сперцяна закрепиться в «Аяксе»

«Краснодар» пока не принял предложение клуба из Нидерландов.
23 июля 2023 10:02
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о потенциальном трансфере хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Нидерландов предложил российской команд 8,5 млн+2 млн евро бонусами, а также 10 процентов от перепродажи 23-летнего футболиста.

«Краснодар» хочет получить за Сперцяна чуть больше 10 млн евро плюс бонусы.

«Думаю, что Сперцян — один из игроков РПЛ, который может достичь многого в карьере. Он сам должен принимать решение, уходить или нет. Сперцян ярко и хорошо играет в своей команде, в сборной Армении. Он уже игрок международного уровня, поэтому, думаю, он должен прогрессировать и сможет закрепиться в «Аяксе», — цитирует Семин «РБ-Спорт».

Всего за »Краснодар» Эдуард провел 75 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и отдал 18 результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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