Новичок «Баварии» Геррейру получил травму на тренировке

Новичка «Баварии» Рафаэла Геррейру получил травму на тренировке команды.

В СМИ появилась информация, что у 29-летнего португальского футболиста диагностирован разрыв икроножной мышцы

Пресс-служба клуба из Мюнхена опровергла сообщение спортивного издания.

«Герейру получил растяжение мышц правой голени на тренировке в субботу», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что контракт защитника действует до 2026 года. Рафаэл перешел в стан мюнхенского клуба в статусе свободного агента после истечения соглашения с дортмундской «Боруссией».