«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля

«Васко да Гама» сделал предложение московскому ЦСКА по переходу хавбека Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Globo, в Москву прибыл агент 25-летнего футболиста. Он проведет переговоры с руководством армейцев.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Карраскалю со стороны ряда клубов. В переходе полузащитника в «Динамо» заинтересован наставник команды Марцел Личка. «Зенит» интересуется колумбийцем на случай ухода Клаудиньо.

Греческий ПАОК готов взять Карраскаля в аренду.

На данный момент полузащитник занимается по индивидуальной программе, пропустив матч с «Уралом» (1:2).