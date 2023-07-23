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«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля

Футболист не попал в заявку на матч первого тура чемпионата РПЛ.
23 июля 2023 10:47
автор: Александр Поволоцкий

«Васко да Гама» сделал предложение московскому ЦСКА по переходу хавбека Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Globo, в Москву прибыл агент 25-летнего футболиста. Он проведет переговоры с руководством армейцев.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Карраскалю со стороны ряда клубов. В переходе полузащитника в «Динамо» заинтересован наставник команды Марцел Личка. «Зенит» интересуется колумбийцем на случай ухода Клаудиньо.

Греческий ПАОК готов взять Карраскаля в аренду.

На данный момент полузащитник занимается по индивидуальной программе, пропустив матч с «Уралом» (1:2).

источник: Globo.com
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