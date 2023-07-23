Жоаозиньо сказали, что он слишком стар для РПЛ

Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал подписание контракта с бразильским «Новоризонтино».

«Меня мотивировало то, что команда борется за право играть в первом дивизионе чемпионата Бразилии и находится в хорошем состоянии. Я хочу играть в чемпионате штата Сан-Паулу, сильнейшем в Бразилии. Всё это меня очень мотивировало.

«Новоризонтино» — это клуб с отличным президентом, отличным проектом и амбициями. Они хотят бороться за лучшее. Так что я принял решение принять это предложение.

Кроме того, в России мне сказали, что я уже не в том возрасте, в котором можно получить хорошее предложение. Я счастлив своему решению перебраться в эту команду», — приводит слова Жоаозиньо журналист Фабио Алейшо.