Олакунле Олусегун ответил на вопрос, хочет ли он покинуть «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о возможности ухода из «Краснодара».

«Да, были, и сейчас тоже есть возможности уйти. Но повторюсь, я остаюсь в «Краснодаре» и хочу играть здесь. Ко мне был интерес от клубов из топ‑5 лиг Европы, также были команды из других стран», — приводит слова Олусегуна Sport24.

Олусегун перешёл в «Краснодар» в августе 2021 года. Всего за краснодарский клуб футболист провел 41 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета датского «Фремада» и болгарского «Ботева».