ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Олакунле Олусегун ответил на вопрос, хочет ли он покинуть «Краснодар»

Игрок выступает в составе «быков» с 2021 года.
23 июля 2023 10:49
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о возможности ухода из «Краснодара».

«Да, были, и сейчас тоже есть возможности уйти. Но повторюсь, я остаюсь в «Краснодаре» и хочу играть здесь. Ко мне был интерес от клубов из топ‑5 лиг Европы, также были команды из других стран», — приводит слова Олусегуна Sport24.

Олусегун перешёл в «Краснодар» в августе 2021 года. Всего за краснодарский клуб футболист провел 41 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета датского «Фремада» и болгарского «Ботева».

источник: Sport24.ru
Равиль Измайлов может занять руководящую должность в «Химках»
Ранее функционер работал в клубе РПЛ.
23.07.2023 11:23
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дембеле отказался от контракта на 200 млн евро, который ему предложил клуб из Саудовской Аравии
Француз остается игроком «Барселоны».
23.07.2023 11:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Хотим, чтоб наша совесть была чиста»: в «Сассуоло» объяснили, почему Рожерио не перешел в «Спартак»
Красно-белые предлагали за бразильца 8 млн евро.
23.07.2023 11:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Эмери оценил переход Диаби в «Астон Виллу» из «Байера»
Француз уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.
23.07.2023 11:10
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Урала» Иванов рассказал о восстановлении Шатова
Футболист пока не приступил к тренировкам.
23.07.2023 10:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля
Футболист не попал в заявку на матч первого тура чемпионата РПЛ.
23.07.2023 10:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Жоаозиньо сказали, что он слишком стар для РПЛ
Бразилец прокомментировал возвращение на родину.
23.07.2023 10:46
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вендел по-прежнему отказывается возвращаться в Россию
Игрок хочет покинуть петербургский «Зенит».
23.07.2023 10:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.