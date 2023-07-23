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Эмери оценил переход Диаби в «Астон Виллу» из «Байера»

Француз уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.
23 июля 2023 11:10
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий относительно подписания вингера Мусса Диаби, который перебрался из леверкузенского «Байера».

«Он вингер, нападающий, и его лучшая часть - это его способность атаковать и дриблинг. У него есть опыт выступлений в Европе, он молод, и я думаю, что его качества помогут нам стать сильнее», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба бирмингемского клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне Диаби сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.

источник: ФК «Астон Вилла»
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