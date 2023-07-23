«Хотим, чтоб наша совесть была чиста»: в «Сассуоло» объяснили, почему Рожерио не перешел в «Спартак»

Директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, почему клуб не стал продавать бразильского защитника Рожерио в московский «Спартак».

По словам функционера, красно-белые предлагали за игрока 8 млн евро. Эта сумма устраивала руководство, однако в клубе решили отказаться от сделки по этическим причинам.

«Мы не хотим иметь дело с русскими. Мы хотим, чтобы наша совесть была чиста, поэтому не ведём переговоры с этой страной. Цена такого поступка? Теперь мы потеряем Рожерио бесплатно», – добавил функционер в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, контракт 25-летнего Рожерио рассчитан до июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 5,5 миллиона евро.