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Дембеле отказался от контракта на 200 млн евро, который ему предложил клуб из Саудовской Аравии

Француз остается игроком «Барселоны».
23 июля 2023 11:22
автор: Степан Шереметьев

Испанская «Барселона» получала предложение от «Аль-Насра» по трансферу вингера каталонцев Усмана Дембеле. Об этом информирует Footmercato.

По данным источника, саудовский клуб был готов активировать пункт об отступных в контракте француза в размере 50 миллионов евро, однако им это не удалось, поскольку игрок отклонил предложение «Аль-Насра», который предложил футболисту пятилетний контракте на общую сумму 200 млн евро.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые надеются согласовать новый контракт с Дембеле в течение следующих нескольких недель.

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