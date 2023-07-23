«У любого тренера бывают черные полосы». Орлов - об увольнении Черчесова из «Ференцвароша»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался относительно увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

Напомним, что клуб из Венгрии под руководством российского специалиста не смог выйти во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов, уступив фарерскому «Клаксвику».

«Такая судьба. Все зависит от результата. Насколько справедливо увольнение Черчесова, может судить только руководство «Ференцвароша».Черчесов — настоящий профессиональный тренер. Он это доказывал свой работой в том же «Ференцвароше». У любого тренера бывают черные полосы. Надеюсь, у него она скоро превратится в белую», — приводит Sport24 слова Орлова.

Напомним, что минувшей весной 59-летний Черчесов продлил соглашение с чемпионом Венгрии на срок до июня 2024 года.