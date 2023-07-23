Вячеслав Чанов: Акинфеев со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог

Российский тренер Вячеслав Чанов прокомментировал первый гол «Урала» в ворота ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ.

«Вы знаете, я соглашусь с Игорем Корнеевым, который обратил внимание, что Акинфеева в эпизоде с пропущенным голом оттолкнул Роша, естественно, не специально. Игорь со своим опытом просто мимо мяча пролететь не мог», - приводит слова Чанова Metaratings.

Напомним, встреча завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 2:1. Армейцы начали новый сезон российской Премьер-лиги с поражения.