Александр Бубнов: ЦСКА необходимо срочно искать усиление

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура РПЛ «Урал» — ЦСКА.

«Кем ЦСКА дальше-то играть? В защите никого не осталось, Медина ушёл, Карраскаль не играет… Скамейки тоже нет совсем. Такими темпами могут и в тройку не попасть. Это тревожный звоночек для болельщиков клуба. Готовность к сезону оставляет желать лучшего, и необходимо срочно искать усиление», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, встреча завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 2:1. Армейцы начали новый сезон российской Премьер-лиги с поражения.