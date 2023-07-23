«Спартак» — «Оренбург»: во сколько начало, где покажут матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 23 июля, московский «Спартак» проведёт первый матч нового сезона РПЛ. Команде Гильермо Абаскаля предстоит сыграть с «Оренбургом».

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17.30 мск, а главным арбитром выступит Артём Чистяков из Азова.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте. Стоимость трансляции – 149 рублей.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял 3-е место, а «Оренбург» финишировал на 7-й позиции.