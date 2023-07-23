ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Спартак» — «Оренбург»: во сколько начало, где покажут матч 1-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на «Открытии Арене».
«Спартак» — «Оренбург»: во сколько начало, где покажут матч 1-го тура РПЛ
23 июля 2023 11:42
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Спартак"

Сегодня, 23 июля, московский «Спартак» проведёт первый матч нового сезона РПЛ. Команде Гильермо Абаскаля предстоит сыграть с «Оренбургом».

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17.30 мск, а главным арбитром выступит Артём Чистяков из Азова.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте. Стоимость трансляции – 149 рублей.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял 3-е место, а «Оренбург» финишировал на 7-й позиции.

источник: «Советский спорт»
Бывший нападающий «Ростова» Шомуродов переходит в «Кальяри»
Футболист покидает «Рому».
23.07.2023 13:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, сколько «Бавария» готова заплатить «Тоттенхэму» за Кейна
Действующее соглашение игрока со «шпорами» рассчитано до лета 2024 года.
23.07.2023 12:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Изидор оценил результат матча «Локомотива» с «Рубином» в 1-м туре РПЛ
Московскому клубу дважды приходилось отыгрываться.
23.07.2023 12:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«СКА-Хабаровск» обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги
Встреча завершилась со счетом 2:0.
23.07.2023 12:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Данни посоветовал «Зениту» отпустить Вендела: насильно мил не будешь
Бразилец желает покинуть петербургский клуб.
23.07.2023 12:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Игрок «Манчестер Юнайтед» стал одноклубником Роналду в «Аль-Насре»
Саудовский клуб уже презентовал футболиста.
23.07.2023 12:10
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Газзаев считает, что ЦСКА нужно усиление в каждую линию
Армейцы начали сезон РПЛ с поражения.
23.07.2023 12:07
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Вендела заявил, что игрок скоро прилетит в Россию для переговоров с «Зенитом»
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.
23.07.2023 12:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Бубнов: ЦСКА необходимо срочно искать усиление
Армейцы начали сезон РПЛ с поражения.
23.07.2023 11:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.