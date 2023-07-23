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Газзаев считает, что ЦСКА нужно усиление в каждую линию

Армейцы начали сезон РПЛ с поражения.
23 июля 2023 12:07
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о ситуации в московском ЦСКА.

В первом туре нового сезона РПЛ ЦСКА встречался с «Уралом».

«Я неоднократно говорил, что ЦСКА должен усиливаться. К сожалению, мы видим, что за всю предсезонную подготовку никаких трансферных переходов не было. А усиление нужно в каждую линию, чтобы команда могла бороться за чемпионство. Вчера мы увидели, кто был в запасе и вышел на поле со скамейки — одна молодежь. Амбиции и традиции ЦСКА не позволяют, чтобы команда была на таком уровне, как сегодня с точки зрения результата, качества игры и комплектации состава», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 2:1. Армейцы начали новый сезон российской Премьер-лиги с поражения.

источник: «Спорт-Экспресс»
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