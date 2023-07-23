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Данни посоветовал «Зениту» отпустить Вендела: насильно мил не будешь

Бразилец желает покинуть петербургский клуб.
23 июля 2023 12:33
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни отреагировал на информацию о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел отказался возвращаться в Россию.

«Раз Венделу, видимо, так хочется уйти из клуба, «Зениту» лучше его отпустить, но не бесплатно, конечно. Его нужно продать! Как говорится, насильно мил не будешь», приводит слова Данни «СЭ».

Добавим, что контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 24 миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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