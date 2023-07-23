Данни посоветовал «Зениту» отпустить Вендела: насильно мил не будешь

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни отреагировал на информацию о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел отказался возвращаться в Россию.

«Раз Венделу, видимо, так хочется уйти из клуба, «Зениту» лучше его отпустить, но не бесплатно, конечно. Его нужно продать! Как говорится, насильно мил не будешь», — приводит слова Данни «СЭ».

Добавим, что контракт игрока с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 24 миллиона евро.