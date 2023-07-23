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«Фонбет» — новый партнёр ФК «Ростов»

Договор рассчитан на три года.
«Фонбет» — новый партнёр ФК «Ростов»
23 июля 2023 13:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФОНБЕТ

Букмекерская компания «ФОНБЕТ» подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ФК «Ростов».

Спонсорский контракт между клубом и букмекером рассчитан на 3 года. Согласно условиям договора, логотип букмекера появится на игровой форме «Ростова». «Фонбет» также получит права на размещение брендинга на домашних матчах клуба в российской Премьер лиге и FONBET Кубке России.

Болельщики ростовского клуба смогут принять участие в совместных акциях букмекера и клуба на домашних матчах. Ближайшая встреча «Ростова» на своем стадионе пройдёт 23 июля, клуб примет воронежский «Факел».

Сергей Анохин, генеральный директор БК «Фонбет»:

«В последние несколько сезонов «Ростов» по праву считается одной из самых ярких команд в российском чемпионате. Футбол в городе активно развивается, а сам клуб регулярно борется за медали чемпионата и даёт дорогу в большой футбол молодым талантам. Мы очень рады стать партнёром ФК «Ростов» и уверены в том, что клуб ещё не раз порадует болельщиков отличными результатами. У нас много совместных планов».

Вадим Рыбаков, генеральный директор ФК «Ростов»:

«FONBET – старейшая букмекерская компания России, с отличной репутацией на рынке и огромным опытом работы в индустрии спортивного маркетинга. Успешные примеры сотрудничества нашего нового партнёра с другими футбольными клубами, в том числе с «Реалом», «Миланом» и «ПСЖ», со сборной России, масштабные интеграция в хоккей и, конечно, FONBET Кубок России говорят о высоком статусе компании. Подписывая контракт на три года, мы наметили ряд крупных совместных проектов, которые дадут импульс в развитии нашего клуба, а также будут интересны болельщикам».

источник: «Советский спорт»
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