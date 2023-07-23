Стало известно, сколько «Вердер» предлагал «Локомотиву» за Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наира Тикнизяна мог продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает «Метарейтинг», в услугах 24-летнего футболиста был заинтересован «Вердер». Клуб из Бремена готов был заплатить »Локомотиву» за Тикнизяна два с половиной миллиона евро, но получил отказ от железнодорожников.

Отметим, что после матча 1-го тура с «Рубином» директор московской команды Юрий Нагорных сообщал, что предложенная цена по Наиру от одного из клубов Европы была недостаточно высокой.

Контракт защитника с «Локомотивом» истекает в конце июня 2026 года.