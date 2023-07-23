ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Стало известно, сколько «Вердер» предлагал «Локомотиву» за Тикнизяна

Футболист выступает за железнодорожников с 2021 года.
23 июля 2023 13:37
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Локомотива» Наира Тикнизяна мог продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает «Метарейтинг», в услугах 24-летнего футболиста был заинтересован «Вердер». Клуб из Бремена готов был заплатить »Локомотиву» за Тикнизяна два с половиной миллиона евро, но получил отказ от железнодорожников.

Отметим, что после матча 1-го тура с «Рубином» директор московской команды Юрий Нагорных сообщал, что предложенная цена по Наиру от одного из клубов Европы была недостаточно высокой.

Контракт защитника с «Локомотивом» истекает в конце июня 2026 года.

источник: «Метарейтинг»
Хаджи считает, что в срыве трансфера Рожерио в «Спартак» главную роль сыграла политика
Итальянский клуб решил прекратить переговоры с российской командой.
23.07.2023 14:16
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Камоцци раскритиковал «Сассуоло» за срыв трансфера Рожерио
Сделку отменили «по этическим соображениям».
23.07.2023 13:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Динамо» практически договорилось о переходе Захаряна в «Лацио»
Сделка близка к завершению.
23.07.2023 13:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стал известен номер, под которым будет играть Эракович в «Зените»
Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».
23.07.2023 13:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Арсенал» готов побороться за Мбаппе, включив в сделку одного из своих игроков
Французский нападающий может покинуть «ПСЖ».
23.07.2023 13:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Фонбет» — новый партнёр ФК «Ростов»
«Фонбет» — новый партнёр ФК «Ростов»
Договор рассчитан на три года.
23.07.2023 13:27
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сперцян заявил, что «Краснодар» поборется с «Зенитом» за чемпионство
В стартовом туре РПЛ «быки» на выезде обыграли «Динамо» (3:1).
23.07.2023 13:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сербский защитник Эракович стал игроком «Зенита»
Питерцы перехватили футболиста у московского «Спартака».
23.07.2023 13:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.