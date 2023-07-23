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Стал известен номер, под которым будет играть Эракович в «Зените»

Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».
23 июля 2023 13:50
автор: Александр Кожевников

Сербский защитник Страхиня Эракович будет играть за санкт-петербургский «Зенит» под 25-м номером.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре сезона с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендовал «Спартак», но защитник в последний момент принял предложение «Зенита».

В минувшем сезоне серб отыграл 27 матчей за «Црвену Звезду» и отдал 2 голевых паса. Также защитник получил пять желтых карточек.

источник: «Советский спорт»
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