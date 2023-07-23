Камоцци раскритиковал «Сассуоло» за срыв трансфера Рожерио

Бывший советник Леонида Федуна в «Спартаке» Франко Камоцци высказался о срыве трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в столичный клуб.

«Я не разделяю это решение «Сассуоло». Это неправильно. Мне кажется несправедливым, что деньги из Саудовской Аравии принимаются, а из России нет. Однако это их решение», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, контракт 25-летнего Рожерио рассчитан до июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 5,5 миллиона евро.

Ранее стало ивзсетно, что красно-белые предлагали за игрока 8 млн евро. Эта сумма устраивала руководство, однако в клубе решили отказаться от сделки по этическим причинам.