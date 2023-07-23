Хаджи считает, что в срыве трансфера Рожерио в «Спартак» главную роль сыграла политика

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о срыве трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в московский клуб.

«Они сразу не хотели его продавать. Сейчас очень легко по политическим мотивам отменить сделку. Ничего здесь уже не сделаешь. Сейчас надо всегда ждать негативного отношения к нам. В этой сделке главную роль сыграла политика», - приводит слова Хаджи «СЭ».

Добавим, Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе итальянской команды он принял участие в 37 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.