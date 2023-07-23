ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хаджи считает, что в срыве трансфера Рожерио в «Спартак» главную роль сыграла политика

Итальянский клуб решил прекратить переговоры с российской командой.
23 июля 2023 14:16
автор: Степан Шереметьев

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о срыве трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в московский клуб.

«Они сразу не хотели его продавать. Сейчас очень легко по политическим мотивам отменить сделку. Ничего здесь уже не сделаешь. Сейчас надо всегда ждать негативного отношения к нам. В этой сделке главную роль сыграла политика», - приводит слова Хаджи «СЭ».

Добавим, Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе итальянской команды он принял участие в 37 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
Камоцци раскритиковал «Сассуоло» за срыв трансфера Рожерио
Сделку отменили «по этическим соображениям».
23.07.2023 13:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Динамо» практически договорилось о переходе Захаряна в «Лацио»
Сделка близка к завершению.
23.07.2023 13:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стал известен номер, под которым будет играть Эракович в «Зените»
Контракт с игроком подписан по схеме «4+1».
23.07.2023 13:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Арсенал» готов побороться за Мбаппе, включив в сделку одного из своих игроков
Французский нападающий может покинуть «ПСЖ».
23.07.2023 13:39
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, сколько «Вердер» предлагал «Локомотиву» за Тикнизяна
Футболист выступает за железнодорожников с 2021 года.
23.07.2023 13:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Фонбет» — новый партнёр ФК «Ростов»
«Фонбет» — новый партнёр ФК «Ростов»
Договор рассчитан на три года.
23.07.2023 13:27
Футбол
автор: Сергей Иванов
Сперцян заявил, что «Краснодар» поборется с «Зенитом» за чемпионство
В стартовом туре РПЛ «быки» на выезде обыграли «Динамо» (3:1).
23.07.2023 13:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сербский защитник Эракович стал игроком «Зенита»
Питерцы перехватили футболиста у московского «Спартака».
23.07.2023 13:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.