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Эракович рассказал, сколько раздумывал над предложением «Зенита» о переходе

Ранее сообщалось, что переговоры с футболистом вел «Спартак».
23 июля 2023 14:37
автор: Александр Поволоцкий

Сербский защитник Страхиня Эракович поделился эмоциями от перехода в «Зените».

Напомним, что экс-игрок «Црвены Звезды» сегодня заключил четырехлетний контракт с клубом РПЛ, с возможностью продления еще на сезон.

«Зенит» — облaдатель многих титулов в России, поэтому для мeня это большой прыжок в карьeре. Надеюсь, что добьюсь здeсь того результата, которого для сeбя хочу. Долго ли раздумывал? Практически нe раздумывал: как только появилась возможность пeрейти в «Зeнит», сразу же согласился, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Эраковича.

В минувшем сезоне серб отыграл 27 матчей за «Црвену Звезду» и отдал 2 голевых паса. Также защитник получил пять желтых карточек.

источник: ФК «Зенит»
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