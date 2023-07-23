Игнатьев рассказал, за какое место будет бороться «Локомотив» в этом сезоне

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев считает, что, несмотря на результат в матче 1-го тура чемпионата страны с «Рубином» (2:2), «Локомотив» будет бороться за призовую тройку в нынешнем сезоне.

«Делать какие-либо далеко идущие выводы нельзя. Я убеждён, что по подбору игроков «Локомотив» способен бороться за место в тройке. Фрагментарные отрезки матча с «Рубином» нас возвращали к тому «Локомотиву», что был весной», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Добавим, что во 2-м туре РПЛ железнодорожники встретятся с воронежским «Факелом». Встреча состоится 30 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.