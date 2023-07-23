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Дзюба прокомментировал ничейный результат «Локомотива» в матче с «Рубином»

Встреча завершилась со счётом 2:2.
23 июля 2023 14:41
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба оставил запись в соцсети после матча с «Рубином» в 1-м туре РПЛ (2:2).

«Начали сезон! Первый блин получился немного комом, но будем работать дальше и стараться чаще радовать болельщиков. Спасибо тем, кто пришёл вчера поддержать нас!» – написал футболист в соцсети.

Напомним, 34-летний Дзюба провёл на поле полный матч, но не отметился результативными действиями. В составе «Локо» забили Наир Тикнизян и Вильсон Изидор.

В следующем туре москвичи сыграют на выезде с воронежским «Факелом». Встреча состоится 30 июля.

источник: «Советский спорт»
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