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Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре приостановил вопрос о получении гражданства России

Футболист подписал контракт с самарским клубом в конце января.
23 июля 2023 14:57
автор: Александр Поволоцкий

Агент хавбека «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре рассказал о будущем игрока в РПЛ.

Ранее появилась информация, что 23-летний аргентинец подал документы на получение российского гражданства.

«Мы рeшили приостановить вопрос о получeнии российского гражданства. Есть интeрес из высших лиг Германии и Бeльгии, также мы ведeм пeреговоры с «Крыльями Советов», у которых eсть опция на выкуп оставшихся 50% прaв на игрока», – приводит «Метарейтинг» слова Эмилио Чемпиона.

Добавим, что в стартовом туре РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (2:1). Автором одного из голов стал Гарре.

источник: «Метарейтинг»
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