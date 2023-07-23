Александр Бубнов: отсутствие Малкома в «Зените» заметно

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».

«Конечно, отсутствие Малкома заметно, хотя структурно «Зенит» и не поменялся. Когда бразилец в форме, ему нет равных. Если он уйдёт, это придётся как-то компенсировать. Атакующий потенциал, безусловно, просядет, но сегодня мы увидели вариант с Бакаевым. Он был активен, старался, отдал голевую передачу и ещё одну, которая могла стать голевой, не попади Кассьерра в перекладину. Неслучайно Владислав Радимов признал Зелимхана лучшим игроком матча. Эта игра пойдёт ему на пользу, добавит уверенности», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Автором дубля в матче стал колумбийский нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра, который отличился на 57-й и 84-й минутах матча.

Хозяева поля с 51-й минуты играли вдесятером, так как защитник нижегородского клуба Виктор Александров был удалён с поля.

25 июля «Зенит» в Кубке России сыграет против «Ахмата», а «Пари НН» в тот же день встретится с московским «Динамо».