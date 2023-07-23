«Ленинградец» обыграл на выезде «Енисей» в матче Первой лиги

«Енисей» на своем поле уступил «Ленинградцу» в матче 2-го тура Первой лиги.

Игра в Красноярске завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эдуард Суханов. Полузащитник реализовал пенальти на 73-й минуте встречи.

Таким образом, в активе «Ленинградца» четыре очка после двух матчей, у «Енисея» - три.

В следующем туре команда Сергея Кирьякова примет на своем поле «Родину», а красноярский клуб отправится на выезд и сыграет с «Тюменью». Оба матча состоятся 30 июля.