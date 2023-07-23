«Деньги из Саудовской Аравии принимаются, а из России - нет». Экс-советник Федуна - о «Сассуоло»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал заявление президента «Сассуоло» Джованни Карневали, который заявил, что отказался продавать левого защитника Рожерио в московский клуб по этическим соображениям.

«Я не разделяю это решение «Сассуоло». Мне кажется несправедливым, что деньги из Саудовской Аравии принимаются, а из России нет. Однако, это их решение», - приводит слова Камоцци «СЭ».

Добавим, Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе итальянской команды он принял участие в 37 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.