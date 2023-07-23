Игрок «Крыльев Советов» Сергей Бабкин назвал гол в ворота «Ахмата» лучшим в карьере

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о забитом мяче в ворота грозненского «Ахмата».

«Думаю, что самый красивый гол в карьере, тем более что забиваю я не так много. Наши голы с Гарре вышли похожими, но у Антонио, наверное, более солидный. Он сделал финты на большой скорости. Мне где‑то чуть‑чуть повезло, но я очень доволен, что так получилось», — приводит слова Бабкина «Матч ТВ».

Напомним, встреча завершилась победой самарского клуба со счетом 2:1. Бабкин стал автором победного гола для самарской команды.