Медведев рассказал, как «Зенит» сумел перехватить Эраковича у «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о деталях сделки по защитнику «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

Напомним, что сербский футболист стал игроком клуба из Санкт-Петербурга 23 июля, подписав контракт по схеме «4+1».

Ранее в СМИ сообщалось, что переговоры с Эраковичем вел «Спартак».

«Трансфер игрока осуществлен на основании преимущественного права покупки путем выравнивания с условиями конкурирующего предложения», — приводят «РИА Новости» слова Медведева.

Добавим, что за сборную Сербии Эракович провел пять матчей, в которых забил один мяч.