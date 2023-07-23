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В Госдуме сообщили, что трансфер Рожерио в «Спартак» сорвался не по политическим причинам

Депутат назвал это «коммерческой историей»
23 июля 2023 15:48
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал срыв трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак».

«Немного в курсе этой ситуации. Это чисто коммерческая история, просто клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Никакой политики, только коммерческие интересы. А президенту «Сассуоло» нужно было как-то оправдаться», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, контракт 25-летнего Рожерио рассчитан до июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 5,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что красно-белые предлагали за игрока 8 млн евро. Эта сумма устраивала руководство, однако в клубе решили отказаться от сделки по этическим причинам.

источник: «Спорт-Экспресс»
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