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В «Лацио» сообщили, почему клуб может отказаться от трансфера Арсена Захаряна 

Ранее сообщалось, что римская команда ведет переговоры с «Динамо» о покупке хавбека.
23 июля 2023 16:06
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский клуб.

«Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это», — приводит слова Фабиани «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что на 20-летнего футболиста также претендуют «Фейеноорд» и «Аякс».

Добавим, что Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 в составе бело-голубых он принял участие в 37 матчах, отличился пятью забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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