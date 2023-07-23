В «Лацио» сообщили, почему клуб может отказаться от трансфера Арсена Захаряна 

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский клуб.

«Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это», — приводит слова Фабиани «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что на 20-летнего футболиста также претендуют «Фейеноорд» и «Аякс».

Добавим, что Захарян является воспитанником «Динамо». В сезоне-2022/2023 в составе бело-голубых он принял участие в 37 матчах, отличился пятью забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.