Махмудов рассказал, как повлияло на РПЛ отстранение российских клубов от еврокубков 

Бывший футболист «Спартака» и «Крыльев Советов» Эмин Махмудов высказался о качестве чемпионата России после того, как местные клубы были отстранены от международных соревнований.

«Лига стала слабее, но не очень сильно. Зато стало интереснее! Я смотрю результаты, раньше постоянно было 0:0, 0:1. Команды сидели в обороне. Но сейчас в России более атакующий футбол, это стало интереснее смотреть!», — приводит слова азербайджанского игрока «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров под своей эгидой. С тех пор РФС регулярно ведет переговоры с футбольными организациями на предмет возвращения команд в еврокубки.