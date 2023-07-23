Промес и Вера попали в стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч 1-го тура РПЛ 

Тренерские штабы «Спартака» и «Оренбурга» огласили стартовые составы команд на матч 1-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет сегодня, 23 июля в Москве на «Открытие Арене». Начало матча – 17:30 мск.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Дуарте, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Зиньковский, Промес, Мелешин.

«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Ковалев, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» оказался на седьмой строчке.