Сборная России по пляжному футболу стала победителем Лиги Наций-2023

Национальная команда России по пляжному футболу завоевала трофей Лиги Наций 2023 года.

В решающем матче соревнований россияне оказались сильнее иранской сборной. Очная встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Алексей Макаров (4-я, 36-я минуты), один гол забил Остап Фёдоров (16), а автогол на счету иранского игрока Али Миршекари (5). Соперники ответили забитыми мячами Сейедмахди Мирджалили (13), Мохаммадали Мохтари (18) и Мохаммада Масумизаде (33).

Добавим, что в текущем сезоне пляжная Лига Наций проходит в Санкт-Петербурге.