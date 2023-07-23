Стал известен ещё один претендент на Арсена Захаряна 

«Севилья» планирует поспорить с «Лацио» за подписание полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как утверждает источник, «нервионцы» хотят приобрести 20-летнего игрока наряду с римским клубом. Сообщается, что из трансферной гонки за российского футболиста также не выбыли «Фейеноорд» и «Аякс», однако переход хавбека в чемпионат Нидерландов становится менее вероятным.

Добавим, что воспитанник «Динамо» Захарян дебютировал за основную команду бело-голубых в ноябре 2020 года. Всего за московский клуб он провёл 84 матча, в которых забил 17 голов и отдал 24 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.