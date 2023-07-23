В «Спартаке» назвали причину, по которой Хесус Медина пропускает матч с «Оренбургом» 

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, по какой причине хавбек красно-белых Хесус Медина не сыграет в матче 1-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

«Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет», — приводит слова Зеленова «Чемпионата».

Добавим, что очная встреча «Спартака» и «Оренбурга» в рамках РПЛ пройдёт в воскресенье, 23 июля и начнется в 17:30 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Медина перешел в команду Гильермо Абаскаля из ЦСКА в прошедшее межсезонье.