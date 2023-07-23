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Дмитрий Сычёв считает, что «Зенит» может потерять статус фаворита РПЛ в случае ухода Малкома

Ранее сообщалось, что бразильский игрок в скором времени присоединится к клубу Саудовской Аравии. 
23 июля 2023 17:06
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычёв оценил перспективы «Зенита» в чемпионате России-2023/2024 при возможном уходе нападающего Малкома.

Ранее появлялась информация, 26-летний футболист сине-бело-голубых в начале следующей недели перейдёт в «Аль-Хиляль».

«Я бы не назвал преимущество «Зенита» над остальными клубами безоговорочным. Малком уезжает, это уже будет совсем другая история. На сто процентов уверен, что чемпионат станет намного интересней. Я бы сейчас фаворита в борьбе за первое место не назвал», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Добавим, что на протяжении последних пяти сезонов в РПЛ чемпионом России становился «Зенит». В первом туре текущего розыгрыша национального первенства питерский клуб одержал победу над «Пари НН» со счётом 2:0.

источник: ТАСС
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