Зарема Салихова прокомментировала переход Эраковича в «Зенит»

Жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова оценила переход защитника Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Ранее стало известно, что питерская команда перехватила 22-летнего игрока у красно-белых, которые практически договорились о трансфере серба.

«Было очевидно, что такое произойдёт. Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано «Газпром», и терять время на переговорах», — приводит слова Салиховой «РИА Новости».

Добавим, что Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» и заключил контракт с сине-бело-голубыми на четыре года. В сезоне-2022/2023 он провёл за клуб из Белграда 27 игр и отличился двумя результативными передачами.