ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Зарема Салихова прокомментировала переход Эраковича в «Зенит»

Ранее сербский футболист продолжительное время вёл переговоры со «Спартаком». 
23 июля 2023 17:15
автор: Глеб Шевяков

Жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова оценила переход защитника Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Ранее стало известно, что питерская команда перехватила 22-летнего игрока у красно-белых, которые практически договорились о трансфере серба.

«Было очевидно, что такое произойдёт. Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано «Газпром», и терять время на переговорах», — приводит слова Салиховой «РИА Новости».

Добавим, что Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» и заключил контракт с сине-бело-голубыми на четыре года. В сезоне-2022/2023 он провёл за клуб из Белграда 27 игр и отличился двумя результативными передачами.

источник: «РИА Новости»
«Ньюкасл» объявил о трансфере форварда Барнса из «Лестера»
Английский игрок играл в составе «лис» с 2019 года. 
23.07.2023 17:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Медина опроверг заявление пресс-службы «Спартака» о своей травме: чувствую себя хорошо
Ранее сообщалось, что у хавбека обнаружили микроповреждение.
23.07.2023 17:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Сычёв считает, что «Зенит» может потерять статус фаворита РПЛ в случае ухода Малкома
Ранее сообщалось, что бразильский игрок в скором времени присоединится к клубу Саудовской Аравии. 
23.07.2023 17:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Спартаке» назвали причину, по которой Хесус Медина пропускает матч с «Оренбургом» 
Команды встретятся сегодня, 23 июля в Москве. 
23.07.2023 16:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стал известен ещё один претендент на Арсена Захаряна 
Ранее появилась информация, что россиянина может подписать «Лацио».
23.07.2023 16:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная России по пляжному футболу стала победителем Лиги Наций-2023
Сборная России по пляжному футболу стала победителем Лиги Наций-2023
В решающей игре национальная команда победила сборную коллектив из Ирана.
23.07.2023 16:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Промес и Вера попали в стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч 1-го тура РПЛ 
Промес и Вера попали в стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч 1-го тура РПЛ 
Встреча состоится в Москве на домашней арене красно-белых.
23.07.2023 16:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Махмудов рассказал, как повлияло на РПЛ отстранение российских клубов от еврокубков 
Команды из России потеряли возможность выступать в еврокубковых турнирах в феврале прошлого года. 
23.07.2023 16:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Лацио» сообщили, почему клуб может отказаться от трансфера Арсена Захаряна 
Ранее сообщалось, что римская команда ведет переговоры с «Динамо» о покупке хавбека.
23.07.2023 16:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.