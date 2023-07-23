В эти минуты проходит матч 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле встречается с «Оренбургом».

Отметим, что перед началом встречи первый удар по мячу нанес почётный гость – экс-защитник красно-белых Сальваторе Боккетти, который позже обнялся с футболистами столичной команды, однако главного судью матча Артёма Чистякова проигнорировал и не стал жать тому руку.

В настоящее время счет в игре не открыт – 0:0.

Добавим, что Боккетти являлся игроком «Спартака» с 2013 по 2019 годы. В 2021 году итальянец завершил профессиональную карьеру футболиста.