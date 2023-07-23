«Фенербахче» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Виллиану Роше 

Турецкий журналист Ахмет Селим Кул заявил, что «Фенербахче» готов рассмотреть возможность приобретения защитника ЦСКА Виллиана Роши при определённых условиях.

«Если «Фенербахче» решит продать Луана Переса и начать сезон с пятью защитниками, то будет рассматривать Рошу. Сейчас это не серьезный интерес, однако он действительно есть», – приводит слова спортивного журналиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Роша присоединился к ЦСКА осенью 2022 года. В составе красно-синих он принял участие в 33 играх, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.