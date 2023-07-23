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Экс-тренер сборной России надеется, что «Рубин» создаст конкуренцию в РПЛ

Прошлый сезон казанская команда провела в Первой лиге.
23 июля 2023 18:09
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы «Рубина» в новом сезоне РПЛ.

Напомним, что в первом туре чемпионата России казанская команда сыграла в гостях вничью с «Локомотивом» (2:2).

«Вчера «Рубин» выглядел хорошо, показывая и хороший футбол, и психологическую уверенность. Поэтому, на данном этапе, можно надеяться, что казанская команда создаст здоровую конкуренцию и не будет выглядеть как мальчики для биться, как те же «Химки» или «Торпедо» в прошлом сезоне РПЛ», - приводит «Газета.ru» слова Игнатьева.

Добавим, что в следующем туре «Рубин» примет на своем поле «Оренбург». Игра пройдет 30 июля.

источник: «Газета.Ru»
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