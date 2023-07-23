«Реал» готов к оформлению трансфера Килиана Мбаппе 

«Реал» готов приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в скором времени. Об этом сообщает ESPN.

Как утверждает источник, королевский клуб завершил подготовку для оформления сделки по 24-летнему футболисту. Сообщается, что француз может перейти в стан мадридцев в начале августа.

Ранее появилась информация, что парижский клуб выставил ультиматум своему форварду: игрок либо продлит контракт с красно-синими, либо будет продан этим летом.

Добавим, что в минувшем сезоне Мбаппе сыграл в составе «ПСЖ» 43 матча, отличился 41 забитым мячом и отдал десять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.