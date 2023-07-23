«Спартак» обыгрывает «Оренбург» после первого тайма матча 1-го тура РПЛ

Завершился первый тайм матча 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле принимает «Оренбург».

Отметим, что первая половина игры завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Автором единственного гола в первом тайме стал хавбек московского клуба Виктор Мозес с передачи форварда Квинси Промеса.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» завершил национальное первенство на седьмой позиции.