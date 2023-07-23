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«Спартак» – «Оренбург»: нападающий гостей Воробьёв сравнял счёт

Российский форвард «горожан» отличился на 51-минуте.
«Спартак» – «Оренбург»: нападающий гостей Воробьёв сравнял счёт
23 июля 2023 18:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

В эти минуты проходит второй тайм матча 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле принимает «Оренбург».

Отметим, что нападающий гостевой команды Дмитрий Воробьев поразил ворота красно-белых на 51-й минуте встречи и тем самым сравнял счёт в матче.

Ранее за московскую команду отличился полузащитник Виктор Мозес (45+1).

Добавим, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ, заняв третье место в турнирной таблице. «Оренбург» стал в итоге седьмым.

источник: «Советский спорт»
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