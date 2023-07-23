В эти минуты проходит второй тайм матча 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле принимает «Оренбург».

Отметим, что нападающий гостевой команды Дмитрий Воробьев поразил ворота красно-белых на 51-й минуте встречи и тем самым сравнял счёт в матче.

Ранее за московскую команду отличился полузащитник Виктор Мозес (45+1).

Добавим, что в прошлом сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ, заняв третье место в турнирной таблице. «Оренбург» стал в итоге седьмым.