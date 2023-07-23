На «Матч ТВ» принесли извинения «Спартаку» за шуточный пост в соцсетях

Директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов раскритиковал опубликованный пост телеканала, в котором прослеживается злая ирония в адрес «Спартака», а также лично извинился перед московской командой за эту шутку.

Отметим, что в воскресенье, 23 июля в соцсетях федерального спортивного канала появился пост, связанный с тем, что фанаты красно-белых каждый сезон верят в чемпионство столичного клуба, однако к концу розыгрыша чемпионата России команда лишается шансов на золото РПЛ.

«Мы сегодня сделали довольно паршивый пост про «Спартак». Это моя ответственность, и вопросы ко мне. В посте нет ничего прям ужасного — просто он получился злым и не свежим. Шутить — можно и нужно, но не так. «Спартак», во‑первых, лично я прошу простить и не обижаться. Повторюсь, вопросы ко мне, а не к моим коллегам», — сообщил Кузнецов в своем телеграм-канале.

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» в Москве играет матч 1-го тура чемпионата России против «Оренбурга». Счет встречи в эти минуты – 1:1.