Президент «Ростова» рассказал, по каким причинам новички не помогут команде в матче с «Факелом»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил, почему клуб не может погасить долги перед игроками и зарегистрировать новичков.

«К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров.

Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!» - говорится в обращении президента «Ростова», опубликованном пресс-службой клуба.

Матч «Ростов» - «Факел» пройдет в рамках первого тура Российской премьер-лиги на домашней арене команды Арутюнянца и начнется в 20:00 по московскому времени.

Добавим, что в летнее трансферное окно состав «Ростова» пополнили шесть футболистов: полузащитники Мохаммад Мохеби, выкупленный у португальской «Санта-Клары», Кирилл Столбов, взятый в аренду у «Зенита», а также вингер Алексей Ионов, хавбек Роман Акбашев и защитники Евгений Чернов и Илья Вахания, последние четверо перешли к желто-синим в качестве свободных агентов.