Гендиректор «Црвены Звезды» считает, что Эракович станет важным игроком для «Зенита»

Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о переходе Страхини Эраковича в «Зенит».

«Он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером. Страхиня рожден быть лидером и построит великую карьеру. Он станет важным игроком для «Зенита», — приводит слова Терзича «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что питерская команда перехватила 22-летнего игрока у красно-белых, которые практически договорились о трансфере серба.

Эракович перешёл в «Зенит» из «Црвены Звезды» и заключил контракт с сине-бело-голубыми на четыре года. В сезоне-2022/2023 он провёл за клуб из Белграда 27 игр и отметился двумя результативными передачами.