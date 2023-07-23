В эти минуты проходит второй тайм матча 1-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле встречается с «Оренбургом».

Отметим, что счет встречи стал 2:1 в пользу «горожан» после того, как гол забил аргентинский полузащитник гостевого клуба Габриэль Флорентин на 67-й минуте.

Ранее забитые мячи на свой счёт записали форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв и полузащитник красно-белых Виктор Мозес.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» завершил национальное первенство на седьмой позиции.