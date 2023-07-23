КАМАЗ победил «Кубань» в матче второго тура Первой лиги

Футболисты КАМАЗа победили «Кубань» в матче второго тура Первой лиги. Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Александр Гаглоев (39-я минута) и Роман Мануйлов (86). На 68-й минуте полузащитник «Кубани» Нури Абдоков не смог реализовать пенальти.

Для КАМАЗа эта победа стала первой в сезоне. В первом туре команда проиграла «Акрону». «Кубань» потерпела второе подряд поражение. На старте чемпионата краснодарская команда проиграла «Енисею».

В третьем туре КАМАЗ сыграет в гостях с «Аланией», а «Кубань» в Махачкале с «Динамо».