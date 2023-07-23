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Крамарич выйдет в стартовом составе «Сочи» на матч против «Балтики»

Игра начнется в 20:00 мск.
23 июля 2023 19:10
автор: Максим Скороходов

Стали известны стартовые составы «Сочи» и калининградской «Балтики» на матч первого тура РПЛ.

«Сочи»: Заболотный, Дркушич, Литвинов, Миладинович, Макарчук, Юсупов, Кравцов, Маргасов, Шипунов, Крамарич, Джорджевич.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Пуцко, Радмановац, Казаев, Галоян, Пряхин, Фернандес, Маляров, Мусаев, Барков.

Напомним, что матч «Сочи» - «Балтика» пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 20:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Сочи» занял десятое место в РПЛ, а «Балтика» - второе в Первой лиге, благодаря чему вышла в высший дивизион.

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