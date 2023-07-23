«Аякс» сделает предложение «Краснодару» по Сперцяну на улучшенных условиях 

«Аякс» по-прежнему рассчитывает приобрести полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своих соцсетях.

По информации источника, амстердамская команда намерена сделать улучшенное предложение черно-зеленым о покупке 23-летнего футболиста. Ранее краснодарский клуб отказался продавать армянина за восемь с половиной миллионов евро в гранд Эредивизи.

Напомним, Сперцян является воспитанником «Краснодара». За свою карьеру в составе «быков» он сыграл 75 матчей, забил 22 гола и отдал 18 ассистов. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.